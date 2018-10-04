Hakkari'de “Kültür ve Spor Şenliği” düzenlenecek

Hakkari'de kültürel ve spor faaliyetlerinin yapılarak şehirde toplumsal bütünleşmeye katkıda bulunmak üzere Hakkari Belediyesi tarafından ‘Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi' projesi kapsamında planlanan “Kültür ve Spor Şenliği” organizasyonu için kentteki kamu kurumlarının temsilcileri ile toplantı yapıldı. Hakkari Belediyesi hizmet binasında 17 kurum temsilcisinin katılımı ile yapılan toplantıda, kentte düzenlenmesi planlanan spor etkinlikleri, kültürel ve sanatsal etkinlikler, program içeriği ve takvimi üzerine görüşmeler sağlandı.

Bu ay içerisinde 17 kurumun yapacağı ikinci toplantının ardından “Kültür ve Spor Şenliği” program içeriği ve takvimi kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.