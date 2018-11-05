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Hakkari'de kura çekimi

Hakkari’de Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünde istihdam edilecek 120 kişi çekilen kurayla belirlendi.

Hakkari'de Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünde istihdam edilecek 120 kişi çekilen kurayla belirlendi.


Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında İş-Kur aracılığıyla istihdam edilecek 120 kişilik alım için bin 356 kişi başvuru yapmıştı. İşe alınacaklar için Hakkari Valiliği Gençlik ve Spor Müdürlüğünün kapalı spor salonunda Noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kura çekimleri sırasında Hakkari İş-Kur İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile iş başvurusu yapan vatandaşlar hazır bulundu.


Her mahalle için ayrı ayrı kura çekilirken, kurada isimleri çıkan 120 kişi, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda istihdam edilecek.

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