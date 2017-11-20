Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 10:54

Hakkari’de lapa lapa kar yağdı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de lapa lapa kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.

Hakkari’de lapa lapa kar yağdı

20 Kasım 2017 10:54


Akşam saatlerinde başlayan yağmur, sabah yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezi beyaza bürünürken, kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise aldıkları şemsiyelerle kendilerini korumaya çalıştı.


Bir taraftan sis, diğer taraftan kar yağışının etkili olduğu kent merkezinde hayat adeta durma noktasına geldi.


Hakkari’nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu belirtildi. Yoldan geçen vatandaşlar ise “Kar berekettir” diyerek, yağışların sevincini yaşadıklarını ifade ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
6
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    2°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç