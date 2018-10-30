Hakkari'de Masa Tenisi Turnuvası

Hakkari Belediyesi tarafından düzenlenen ve 16 kurumun katıldığı turnuvanın finalinde Hakkari Emniyet Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen turnuvanın şampiyonu Hakkari Emniyet Müdürlüğü oldu.

Müsabakayı izleyen İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, her iki takımı tebrik etti.

Turnuvaya oyuncu olarak katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ise, turnuvaya heyecan kattı.