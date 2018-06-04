Hakkari’de MEUSDER kuruldu

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) konferans salonunda düzenlenen Meslek Eğitimcileri ve Usta Öğreticiler Derneği (MEUSDER) tanıtım toplantısı Dernek Başkanı Ümmühan Keskin, yönetim kurulu üyeleri Münir Beyter, Aynur Er, Mesude Şener, Ayşen Olaş, Dilber Üstündağ ve Meslek Eğitimcileri ve Usta Öğreticiler Federasyonu (MEUSFED) Hakkari İl Temsilcisi Ümit Kaya ile yüzlerce usta öğretici katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Meslek Eğitimcileri ve Usta Öğreticiler Federasyonu (MEUSFED) Hakkari İl Temsilcisi Ümit Kaya, Hakkari’deki usta öğreticileri olarak tüm özlük haklarının bir statüye kavuşturulması için MEUSDER çatısı altında bir araya gelmenin mutluluğu ve sevinci içerisinde olduklarını söyledi. Kaya, “Ankara’da Meslek Eğitimcileri ve Usta Öğreticiler Federasyonu ismiyle bir federasyon kuruldu. Bu federasyonun amacı Türkiye’deki tüm usta öğreticilerin özlük hakları, emeklilik hakları, çalışma şartlarının ve saatlerinin düzeltilmesi ve bir statüye tabi tutulmasıdır. Herhangi bir faaliyet programı yoktur. Yani halk eğitim federasyonu gibi yarışmalar düzenlemiyor. Herhangi bir geliri de yok. Tamamen usta öğreticilerden kurulmuş bir federasyondur. Bizler sadece haklarımızı arayan bir sivil toplum örgütüyüz. Şu an Türkiye’de 81 il arasında Hakkari usta öğretici sayısında birinci sıradadır. Bizler usta öğreticiler olarak uzun yıllar sancılı dönemler yaşadık. Yıllarca mevsimlik işçi statüsündeydik. Çok uzun süre önce yapılması gereken bu hamle daha yeni hayata geçiriliyor. Kimsenin korkusu olmasın. MEUSFED tüzüğüyle birlikte yasal bir dernektir. İlk etapta yedi bölgeye, bölge koordinatörleri atandı. Bölge koordinatörlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda her ile bir il temsilcisi atandı. Hakkari il temsilcisi de benim. Federasyonumuzla birlikte sürekli iletişim halindeyiz. Artık günlük olarak usta öğreticilerimizin sorunlarını dile getiriyoruz” diye konuştu.

Dernek Başkanı Ümmühan Keskin ise, Türkiye genelinde mevsimlik işçi statüsünde bile yer almayan usta öğreticilerin ne yazıktı kadro dışı bırakılmasının kabul edilemeyeceğini ifade ederek, seslerini ulaştırabilecekleri bütün mercilere çıkacaklarını ve usta öğreticilerin artık seslerinin tek olarak çıkacağı bir çatıları olduğunu söyledi.

Toplantı, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.