Hakkari'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Av. Abdulmecit Tarhan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz, "Peygamber Efendimizin 1447. doğum yıldönümünü idrak etmenin mutluluğunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Peygamber Efendimiz gençlere her zaman güvenmiştir. Nitekim seferlerde, gazalarda sancağı taşıma, orduya komuta görevlerini hep gençlere verirdi. Peygamberimiz; gençleri cesaretlendirir, gururlarını ve onurlarını zedeleyici davranışlardan sakınır, onlara güven aşılardı” şeklinde konuştu.

Müftü Gürbüz, Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerinin il merkezi, ilçe ve beldelerde cuma gününe kadar devam edeceğini de ifade etti.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık ise, Peygamber Efendimizin hayatı ile ilgili bilgiler verdikten sonra, bir süre önce Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen patlamada şehit olan askerlere rahmet diledi.

İlahi dinletisinin ardından programa konuşmacı olarak katılan Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Çiçek, "Hazreti Peygamber ve Gençlik" konulu bir konuşma yaptı.