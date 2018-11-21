Hakkari'de ‘Mevlid-i Nebi Haftası' etkinlikleri

İl Müftü Yardımcısı, vaizler, şube müdürleri, cami görevlileri ve Kur'an kursu öğreticileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde okullarda Hazreti Muhammed (s.a.v.)'in gençlik yıllarını, ‘Muhammed'ül Emin' vasfını nasıl kazandığını, Peygamberlik öncesi ve peygamberliği esnasında, gençlerin bilgili, iffetli, doğru, adaletli ve cesaretli yetişmelerine verdiği önemi, onlarla olan iletişimi konu alan programlar düzenledi.

Öğrenci velilerine yönelik düzenlenen programlarda ise, İslam'i değerlere bağlı, vatanını ve milletini seven gençlerin yetiştirilmesi ile çocukluk ve ergenlik çağlarında onlara nasıl yaklaşılması gerektiği gibi konular anlatıldı.

Din görevlileri, ayrıca cami ve Kur'an kurslarında erkek ve bayanlara yönelik hatim ve mevlit programları düzenledi. Verilen vaazlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerifler, söylenen ilahi ve yapılan dualarla haftanın dolu dolu geçmesi sağlanılıyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri ile bir araya gelen müftülük görevlileri, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) okumaya verdiği önemi, Kur'an-ı Kerim'de örnek gösterilen gençler ve yaşantıları anlatıldı. Yapılan etkinliklere katılan vatandaşlara Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından olan kitaplar hediye edildi.