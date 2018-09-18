Hakkari'de milli gurur

Futbol Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Spor Kadın Futbol takımının başarılı genç oyuncusu Diyan Ceyhan, U19 Kadın Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

Hakkarigücü Spor Kadın Futbol Takımı Kulüp Başkanı Kıymet Kurt, U19 Kadın Milli Takımımızın 3 - 9 Ekim tarihleri arasında Antalya'da ev sahipliği yapacağı UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme turu maçlarının aday kadrosunun açıklandığını belirtti. 2. Grup'ta sırasıyla Azerbaycan, Kıbrıs ve İsviçre ile karşılaşacak Milli takımımızda aday kadrosuna davet edilen oyuncular, 24 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 14: 30'da Antalya'da toplanacaklarını ifade eden Kurt, “48 takımın, 4'erli olarak 12 gruba ayrıldığı eleme turunda, gruplarını ilk iki sırada bitiren ekipler ile en iyi 2 grup üçüncüsü Elit Tur'a yükselecek. U19 Kadın Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası eleme turu aday kadrosunda takımımızın başarılı genç oyuncusu Diyan Ceyhan'ı da çağrılmışlar. Bundan dolayı çok mutluyuz” dedi.

“Valimiz Toprak'a teşekkür ederiz”

TFF Kadınlar 1. Futbol Ligi'ne yükselmelerinde emeği geçen ve desteklerini esirgemeyen Vali Cüneyit Orhan Toprak, eski İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür eden Kurt, ” 3-13 Eylül'de Bolu'da kamp yaptık. Valimizin destekleri ile kamp gördük. Oradan Van'a geldik. Hakkari'deki sahamız onarımda olduğu için Valimiz, Van Valisi ile görüşerek Van'da kampa girmemizi sağladı. 15 Eylülde başlayan kampımız 25 Eylülde sona erecektir. Van Gevaş Belediyesi şehir içi ulaşımımız için bize araç tahsis etti. Van Valiliği de takımımızın konaklanmasını üstlendi. Bundan dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu”