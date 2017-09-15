Hakkari’de mühimmat ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “14 Eylül 2017 günü ilimiz merkez Oğul köyünün 6 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Fak Tepe’de güvenlik güçlerimizce yürütülen arama tarama faaliyeti neticesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının kış üslenmesi için hazırladığı bir mağara tespit edilmiş. Mağarada 5 adet antitank RPG-7 mühimmatı, bin 500 adet bixi mühimmatı, 500 adet kalaşnikof mühimmatı, 8 adet kalaşnikof şarjörü, 10 adet jelikan, 4 adet 500 litrelik su deposu ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.