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15 Eylül 2017 10:58

Hakkari’de mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de yürütülen arama tarama faaliyeti neticesinde bölücü terör örgütü mensuplarının kış üslenmesi için hazırladığı mağarada mühimmat ele geçirildi.

Hakkari’de mühimmat ele geçirildi

15 Eylül 2017 10:58


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “14 Eylül 2017 günü ilimiz merkez Oğul köyünün 6 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Fak Tepe’de güvenlik güçlerimizce yürütülen arama tarama faaliyeti neticesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının kış üslenmesi için hazırladığı bir mağara tespit edilmiş. Mağarada 5 adet antitank RPG-7 mühimmatı, bin 500 adet bixi mühimmatı, 500 adet kalaşnikof mühimmatı, 8 adet kalaşnikof şarjörü, 10 adet jelikan, 4 adet 500 litrelik su deposu ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.




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