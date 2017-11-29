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29 Kasım 2017 12:59

Hakkari’de ‘Narkorehber’ semineri

Hakkâri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sağlık personeline narkorehber modülü kapsamında eğitim semineri verildi.

Hakkari’de ‘Narkorehber’ semineri

29 Kasım 2017 12:59


Hakkâri Devlet Hastanesi konferans salonunda 180 sağlık personeline verilen eğitimde, “Hakkari’de tehdit eden narkotik maddeler ve özellikleri, madde bağımlılığı, bağımlılık yapıcı maddeler, madde kullanıcısı nasıl tanınır, sokak satıcısı nasıl tanınır, şüpheli mekanlar ve narkotik maddelerin sokak adları” başlıkları altında dikkat edilmesi gerekenler hakkında detaylı bilgiler verildi.


Seminerde; mücadele ve önleme konusunda destek beklendiği vurgusu yapılarak, 18 yaş üstü yetişkin olan bütün bireylerin bu sürece dahil olmaları konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılıp, ayrıca şüpheli durumlarda güvenlik güçleriyle nasıl iletişime geçebilecekleri hakkında da bilgiler verildi.




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