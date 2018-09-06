Hakkari’de ödülü kısa film yarışması başvuruları başladı

Hakkari Ulusal Film Festivali kapsamında yapılacak ‘Ödüllü Kısa Metrajlı Film Yarışması’nın başvuruları başladı.

15 Ekim 2018 tarihine kadar alınacak başvurular, festivalin web sayfası olan https://www.hakkarifestival.com üzerinden online olarak yapılabiliyor. Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kısa Metrajlı Film Yarışmasına başvuran filmlerin ödüllerinin yapılacak jüri değerlendirmesi sonucunda 17-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival finalinde sahiplerine törenle takdim edileceği ifade edildi.

Online başvuruların https://www.hakkarifestival.com/hakkari-film-festivali adresinden 15 Ekim 2018 tarihine kadar yapılması gerektiği ve birinci gelene ise 7 bin 500 TL ödül verileceği belirtildi.