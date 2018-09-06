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06 Eylül 2018 12:34

Hakkari’de ödülü kısa film yarışması başvuruları başladı

Hakkari Kültür ve Turizm Müdürlüğünün düzenlediği 1.

Hakkari’de ödülü kısa film yarışması başvuruları başladı

06 Eylül 2018 12:34

Hakkari Ulusal Film Festivali kapsamında yapılacak ‘Ödüllü Kısa Metrajlı Film Yarışması’nın başvuruları başladı.


15 Ekim 2018 tarihine kadar alınacak başvurular, festivalin web sayfası olan https://www.hakkarifestival.com üzerinden online olarak yapılabiliyor. Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kısa Metrajlı Film Yarışmasına başvuran filmlerin ödüllerinin yapılacak jüri değerlendirmesi sonucunda 17-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival finalinde sahiplerine törenle takdim edileceği ifade edildi.


Online başvuruların https://www.hakkarifestival.com/hakkari-film-festivali adresinden 15 Ekim 2018 tarihine kadar yapılması gerektiği ve birinci gelene ise 7 bin 500 TL ödül verileceği belirtildi.




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