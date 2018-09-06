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06 Eylül 2018 15:41

Hakkari’de öğrenciler teröre karşı bilgilendirildi

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencilerini terör örgütleri ve marjinal gruplar hakkında bilgilendirilerek broşür dağıttı.

Hakkari’de öğrenciler teröre karşı bilgilendirildi

06 Eylül 2018 15:41


Hakkari Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari Üniversitesi derslik binasına kayıt yaptırmaya gelen öğrencileri “Gençlik ve Güvenli Gelecek” projesi kapsamında terör örgütleri ve marjinal gruplar hakkında detaylı bilgiler verdiler. Polis ekipleri, öğrencileri bilgilendirdikten sonra kendilerine “Gençlik ve Güvenli Gelecek” içerikli broşür, defter ve kalem hediye ettiler.


Polis ekiplerinin öğrencilere dağıttığı “Gençlik ve Güvenli Gelecek” adlı broşürün içeriğinde ise; örgütün gençliğe duyduğu ilginin sebepleri, terör örgütlerinin her türlü eylemde kullanacağı insanlar, terör örgütlerinin gençlerin hangi duygularını suiistimal edeceği ve terör örgütlerinin gençleri kandırma metotları hakkında değişik bilgiler yer aldı.


Kendilerini bilgilendiren polis ekiplerine teşekkür eden öğrenci ve aileleri ise, bu tür bilgilendirmelerin devamını istediler.




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