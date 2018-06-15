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15 Haziran 2018 13:52

Hakkari’de öğretmenevinde resmi bayramlaşma

Hakkâri’de protokol üyeleri düzenlenen resmi bayramlaşma töreninde kurum müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Hakkari’de öğretmenevinde resmi bayramlaşma

15 Haziran 2018 13:52


Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programına Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, M. Nurullah Karaman, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş amirleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve beraberindekiler, kamu kurum ve kuruluş amirleri ve vatandaşlarla tek tek bayramlaşarak onlarla bir süre sohbet etti. Öğretmenevi’ndeki bayramlaşma töreninin ardından protokol üyeleri, İl Jandarma Komutanlığı ve polisevinde tertip edilen programlara katılarak güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.




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