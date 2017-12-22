Hakkari’de “Okul destek projesi”

Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Hakkari İl Müdürlüğü tarafından “Okul destek projesi” konulu etkinlik düzenlendi

ASP İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen "Okul destek projesi" etkinliği programına Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın eşi Dr. Funda Toprak, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Osman Kızılban, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Salih Kaya İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Cihan Demir, Türkiye İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Vahap Şimşek, SYDV Müdürü Vedat Ali Ertuş, İl Müftülüğü Şube Müdürü Şaban Güldal, STK temsilcileri, Bedensel Engelli Dernek temsilcileri, okul müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda konuşan ASP Müdürü Salih Kaya, “Okul destek projesi, ekonomik imkânsızlıklar nedeniyle aileleri bakmakta güçlük çektiği için maddi olarak desteklediğimiz çocuklara, sosyal, kültürel, sanatsal ve akademik olarak da desteklemek için hayata geçirildiğini söyledi. Kaya, ”Proje, uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliğinin değerlendirilebilmesi amacıyla pilot uygulama ile faaliyete geçirildi. 23 pilot ilde Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetinden (SED) yararlanan 6, 7 ve 8. sınıfta okuyan 2 bin çocuk proje kapsamına alınmıştır. Pilot iller seçilirken; illerin eşit coğrafi dağılımı, sosyo-ekonomik, demografik ve coğrafik özellikleri göz önünde bulundurulmuştur. Bu proje ile ilimizde SED hizmetinden yaralanan öğrenciler arasında 100 çocuk tespit edilmiş, bu Çocukların tamamına Kırtasiye Malzemesi, kitap seti, atkı-bere ve eldiven ayrıca ilgi alanına göre 45 çocukluğumuza Eşofman ve Spor ayakkabısı, 50 çocuğumuza Müzik Enstrümanı 22 Adet Bağlama,23 adet Gitar,5 adet Keman dağıtımı yapılacaktır. Bir yıllık uygulama sürecinde bütçesi 2 milyon lira olarak belirlenen Okul Destek Projesi’yle ailelerde çocuk adına farkındalık oluşturulması, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli ve verimli kullanabilecekleri ortam ve imkânların sunulması amaçlanıyor. Bu kapsamda, SED hizmetinden yararlanan çocuklar sadece maddi olarak değil akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle desteklenecek. Ayrıca çocukların bu faaliyetlere katılması da sağlanacaktır. İlgi alanları tespit edilen çocuklar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılacak olan kurslara yönlendirilecek ve birlikte koordine edilecektir. Projeyle çocukların psiko-sosyal gelişimlerinin birebir takibinin yanı sıra eğitim alanında rehberlik ve destek hizmeti de verilecek. Böylelikle çocuklara sosyal fırsat eşitliği sağlanması, okula devam ile okul başarı puanlarının artmasına katkı verilmesi hedefleniyor. Bu vesile ile projenin ilimize hayırlar getirmesini diler, sevgili çocuklarımıza kültürel, sanatsal ve akademik hayatlarında başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

Daha sonra proje kapsamında alınan malzemeler katılımcılar tarafından öğrencilere dağıtılmasının ardından katılımcılara ikramlar yapıldı.