Hakkari'de “Okul Destek Projesi” programı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23 pilot ilde uygulanmakta olduğu “Okul Destek Projesi” kapsamında Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, kurum yöneticileri, kurum çalışanlarının katılımıyla bir program düzenlendi. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ercan Mavigöz tarafından yapılan sunumun ardından Vali Yardımcısı Mustafa Pala, buradaki aile ve çocuklara seslenerek, “Siz güzel çocuklarımız, ülkemizin geleceğisiniz. Ülkemizin geleceği çocuklarımızın milli, manevi ve ahlaki değerlerine uygun bir şekilde yetiştirilmesinden geçiyor. Bu konuda devletimiz ve yetkili kurumlarımız, özellikle son yıllarda son derece güzel ve anlamlı projeler uyguluyorlar. Bu faaliyetler kapsamında da bir araya gelerek, birbirimizi görme ve tanıma adına güzel şeyler oluyor. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle de siz değerli öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Hakkâri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya ise, çocukların okul dışı zamanlarını kaliteli geçirmelerini sağlamak adına çabaladıklarını belirterek, “Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ‘Okul Destek Projesi' kapsamında 23 il pilot il olarak seçildi. 23 pilot illerden biri de Hakkari. Bu projedeki amacımız; sosyal ve kültürel etkinlikleri artırmak, ailelerde çocuk adına farkındalık oluşturulması, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli ve verimli kullanabilecekleri ortam ve imkanların sunulması amacıyla oluşturulan ‘Okul Destek Projesi', Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük Eylem Planı kapsamında tüm illerde uygulanmaya başlanmıştır. Hakkâri ilimizde kurumlar arası koordinasyonunda, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün destekleriyle usta öğretici eşliğinde sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden yaralanmıştır. Çocuklarımızın katılımlarıyla müdürlüğümüz bünyesinde gitar, bağlama kursu düzenlenmiş. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleri ile söz konusu çocuklarımıza yönelik Van iline günü birlik gezi programı, ardından çocuklarımızın ilk defa gittikleri İstanbul ilinde Beşiktaş-Kayserispor maçı izlettirdiklerini ve okçuluk kursuna da yönlendirdik. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün de destekleri ile çocuklarımıza kültür merkezinde ‘Her Çocuk Özeldir' filmi izlettirildi. Müdürlüğümüze bağlı Yüksekova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Şemdinli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından da hizmet modellerimizden yararlandırılan, oradaki çocuklarımız da proje kapsamında pikniğe götürülerek bir takım sosyal ve kültürel etkinlikler de düzenlenmektedir” dedi.

Düzenlenen program sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.