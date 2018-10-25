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Hakkari'de okul meclis başkanlığı secimi yapıldı

Özel Hakkari Doğu Koleji Ortaokulunda demokrasi kültürü temel alınarak gerçekleştirilen "okul meclis başkanlığı seçimi" heyecanı yaşandı.

Özel Hakkari Doğu Koleji Ortaokulunda demokrasi kültürü temel alınarak gerçekleştirilen "okul meclis başkanlığı seçimi" heyecanı yaşandı.


Özel Hakkari Doğu Koleji İlköğretim Okulu 2018-2019 eğitim-öğretim yılı öğrenci meclis başkanı seçimi gerçekleştirildi. 7 aday ve 163 oyun kullanıldığı seçimler oldukça renkli görüntülere sahne oldu. 2 haftalık propaganda sürecinin ardından adaylar başkan olmak için büyük çaba harcadı. Okulda iyi propaganda yaparak rakiplerini geride bırakan 6. sınıf öğrencisi Elanur Taş, 50 oy alarak okul meclis başkanı seçildi. Özel Hakkari Doğu Koleji Ortaokulu Müdürü Yusuf Demir, 2 haftalık propaganda süreci sonunda bugün seçimlerin yapıldığını söyledi. Müdür Demir, ”Okuldaki öğrenci, öğretmen, personel ve kantinciye kadar herkes oy kullandı. Elanur Taş, 50 oy alarak Özel Hakkari Doğu Koleji okul meclisi başkanı oldu. Amacımız öğrencilerimize demokrasi kültürünü aşılamaktır” dedi.

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