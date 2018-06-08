Hakkari’de okuma-yazma öğrenen kursiyerlere belgelerini verdi

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, ülke genelinde İlk/Ortaokul düzeyinde başlatılan "Okuma Yazma Seferberliği" kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu İlk ve Ortaokulun da verilen eğitimi başarıyla tamamlayan kadınlara okuryazarlık belgelerini dağıttı.

Programa Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ve Kursiyerler katıldı.

Burada bir açıklama yapan Vali Cüneyit Orhan Toprak, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte temsili olarak birkaç sınıfa karne dağıttıklarını belirtti. Bunun yanında kendilerini memnun eden bir faaliyete de şu anda katıldıklarını ifade eden Vali Toprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı Türkiye çapında okuryazar olmayan her yaş grubundan vatandaşlara kurslar düzenlendiğini anımsattı. Onların da okuryazar olmalarına yönelik yoğun bir faaliyet yürütüldüğünü belirten Vali Toprak, "Bugün biz burada bunların sadece 65’i ile bir araya geldik. Kadınlarımızla bir araya geldik. Hakkari geneline baktığımızda okuryazar olmayan 5 bin tane vatandaşımızı biz tespit ettik. Bunlardan 4.200 tanesi kurslarımıza katıldı ve hemen tamamı bu kursları başarıyla tamamlayarak okuryazar hale geldiler. Her yaş grubundan belli sebeplerden okuma-yazma öğrenemeyen kadınlarımız bu kurslar neticesinde artık kitap, gazete okuyabilecek. Trafik uyarılarını anlayabilecek kamu kurumlarında kendi işlerini görebilecek bir noktaya geldiler. Fakat beni bu faaliyette en çok sevindiren bu kurslara katılan her yaştan kadınlarımızın hepsinde büyük bir heyecan görmem. Hepsi büyük bir mutluluk içerisinde gözlerinden adeta ışık saçıyorlar. Çok sevinçliler ve aynı zamanda da bizden 2. kademe dediğimiz yani ilkokul seviyesinde de bu eğitimlerin devam ettirilerek bu kurslara devam etmeleri ve arzu etmeleri. Benim katıldığım sınıflardakilerin tamamı evliydi. Hatta ben onlara sordum eşleriniz bu işe nasıl bakıyor diye. Hepsi eşlerinin kendilerini teşvik ettiğini büyük bir mutlulukla bu kurslara gönderdiklerini ve devam etmesi yönünde de onların iradesi olduğunu beyan ettiler. Biz de inşallah buradan onlara o sözü veriyoruz. 2. kademe dediğimiz İlkokul diploması alacak seviyeye getirmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza ve eşleri Emine Hanımefendi’ye de böyle bir faaliyete vesile oldukları için buradan şükranlarımızı minnetlerimizi arz ediyorum" dedi.