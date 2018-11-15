Hakkari'de ‘organ bağışı' konulu konferans

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında ‘organ bağışı' konulu bir konferans düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl kasım ayında düzenlenen 'Organ Bağışı' etkinlikleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından devlet hastanesinin konferans salonunda düzenlenen konferansa Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Ümüt Kızılay, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Zübeyde Yiğit, Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Muharrem Dündan ve sağlık çalışanları katıldı. Hakkari Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı ve aynı zamanda Başhekim Yardımcısı olan Opr. Dr Hakan Tezer tarafından sinevizyon eşliğinde organ bağışı ve naklinin yaygınlaşması ile ilgili detaylı bilgiler verdi.

Organ bağışı ve naklinin yaygınlaştırılması ve bu bilincin yeterince gelişmesini sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl kasım ayında 'Organ Bağışı Haftası' düzenlendiğini ifade eden Dr. Tezer, ‘organ nakli nedir? Kimler organ bağışında bulunabilir? Hangi organ ve dokuların nakli yapılabilir? Yasal ve dini boyutunun nedir? Beyin ölümü, beyin ölümüne kimlerin karar verdiği, organ bağışında ailenin onayının alınması gerektiği' konularında bilgiler verdi.