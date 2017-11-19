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19 Kasım 2017 13:26

Hakkari’de oryantasyon eğitimi

Hakkari Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından öğretmen ve usta öğreticilere oryantasyon eğitimi verildi.

Hakkari’de oryantasyon eğitimi

19 Kasım 2017 13:26


Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı Selahattin Özdinç tarafından kurumun toplantı salonunda verilen eğitime; öğretmen ve usta öğreticiler katıldı. Kurum yetkilileri, kursa katılacak usta öğretici ve öğretmenlere Bakanlık tarafından verilmiş belirli bir eğitim saati olduğunu belirterek, bu kurslarda başarılı olan kursiyerlere belge verildiğini ifade ettiler.


Öğretmen ve usta öğreticilere verilen oryantasyon eğitiminin bundan sonra Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde de verileceği belirtildi.




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