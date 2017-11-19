Hakkari’de oryantasyon eğitimi

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı Selahattin Özdinç tarafından kurumun toplantı salonunda verilen eğitime; öğretmen ve usta öğreticiler katıldı. Kurum yetkilileri, kursa katılacak usta öğretici ve öğretmenlere Bakanlık tarafından verilmiş belirli bir eğitim saati olduğunu belirterek, bu kurslarda başarılı olan kursiyerlere belge verildiğini ifade ettiler.

Öğretmen ve usta öğreticilere verilen oryantasyon eğitiminin bundan sonra Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde de verileceği belirtildi.