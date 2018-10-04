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Hakkari'de ‘Pembe Aslında Siyahtır' oyunu sahnelendi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de sahnelenen "Pembe Aslında Siyahtır" adlı tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de sahnelenen "Pembe Aslında Siyahtır" adlı tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.


Hakkari Belediye Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen “Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi” projesi kapsamında 6-12 ve 12-18 yaş grubuna yönelik uyuşturucunun zararlarının anlatıldığı "Pembe Aslında Siyahtır" adlı tiyatro oyunu, Atatürk Kültür Merkezinde sahnelendi. İki ayrı seans halinde sahnelenen oyun için Hakkari'deki değişik okullardan belediye ait araçlarla getirilen öğrenciler, "Pembe Aslında Siyahtır" seyretti. Tiyatro oyununu çok beğendiklerini ifade eden öğrenciler, bu güzel faaliyetten dolayı belediye yetkililerine teşekkür ettiler. Öğrenciler, “Oyunda uyuşturucu kullanımının olumsuz etkileri, zararlı alışkanlıklar nedeniyle gençler ve ailelerin yaşamış olduğu yıkımlar, kayıplar ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı. Sahneye yansıyan anne ve babaların çaresizliği karşısında duygulandık. Bir babanın çocuğunu ihmal etmesi ve sonrasında büyük acı yaşaması ise bizi çok duygulandırdı” şeklinde konuştular.

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