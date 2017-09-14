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14 Eylül 2017 17:31

Hakkari’de PKK cephaneliği bulundu

Hakkari’de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, bölücü terör örgütü mensuplarının kış üslenmesi için hazırladığı 1 mağarada adeta cephanelik ele geçirildi.

Hakkari’de PKK cephaneliği bulundu

14 Eylül 2017 17:31


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “14 Eylül 2017 günü ilimiz merkez Oğul köyünün 6 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Fak Tepe’de güvenlik güçlerimizce yürütülen arama tarama faaliyeti neticesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının kış üslenmesi için hazırladığı 1 mağara tespit edilmiş. Mağarada 7 adet el yapımı patlayıcı madde (EYP) düzeneği, 18 adet el bombası, 2 adet uçaksavar (Doçka) namlusu, 1 adet jeneratör, 1 adet kırıcı-delici, 1 adet su tankı, 3 adet akü, 500 litre benzin, 150 litre mazot, 9 adet 12 kilogramlık tüp, 2 adet 2 kilogramlık tüp, 2 adet tüplü ocak, 3 adet ısıtıcı, 20 çift ayakkabı, 200 karton sigara ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.




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