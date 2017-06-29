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29 Haziran 2017 15:39

Hakkari’de PKK’ya ait sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’de güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalarda PKK’ya ait sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari’de PKK’ya ait sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

29 Haziran 2017 15:39


Valilik tarafından yapılan açıklamada, ”İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; ilimiz merkez Oğul köyü kırsal alanında devam eden operasyonda 28.06.2017 günü yapılan arama ve tarama faaliyeti esnasında bir sığınak tespit edilmiştir. Sığınakta yapılan aramada 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet bixi makinalı tüfek, 8 adet anti tank roketatar mühimmatı, 8 adet sevk fişeği, 350 metre kablo, 1 adet sırt çantası, 762 adet bixi mühimmatı, 1 adet not defteri, çok ve muhtelif sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.




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