Valilik tarafından yapılan açıklamada, ”İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; ilimiz merkez Oğul köyü kırsal alanında devam eden operasyonda 28.06.2017 günü yapılan arama ve tarama faaliyeti esnasında bir sığınak tespit edilmiştir. Sığınakta yapılan aramada 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet bixi makinalı tüfek, 8 adet anti tank roketatar mühimmatı, 8 adet sevk fişeği, 350 metre kablo, 1 adet sırt çantası, 762 adet bixi mühimmatı, 1 adet not defteri, çok ve muhtelif sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.