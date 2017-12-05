Hakkari’de polis gümrük kaçağı malzemeler ele geçirdi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi. Açıklamanın devamında, “Yapılan çalışmalar kapsamında; 25.11.2017 ile 03.12.2017 tarihleri arasında ilimiz genelinde icra edilen uygulamalarda; 16 bin 584 paket gümrük kaçağı sigara, 155 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 810 kilogram gümrük kaçağı çay, 268 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 24 litre alkollü içki, 84 adet yivsiz av tüfeği ve 4 bin 500 paket ilaç ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.