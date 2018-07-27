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27 Temmuz 2018 10:59

Hakkari’de ‘Prestij Cadde’ çalışmaları sürüyor

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen “Prestij Cadde” çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Hakkari’de ‘Prestij Cadde’ çalışmaları sürüyor

27 Temmuz 2018 10:59


Kentin birçok yerinde çalışma başlatan belediye ekipleri, bir taraftan asfalt çalışması diğer taraftan ise “Prestij Cadde” çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Başkan Vekili Yardımcısı Erhan Okay, Kent Park Yaşam Merkezinde devam inşaat çalışmaları, Bulak Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde yapılan kaldırım çalışmalar ile Çevreyolu Çölemerik Caddesi’nin Prestij Cadde’ye dönüştürülmesi projesi kapsamında başlatılan kaldırım yapım çalışmalarını yerinde inceleyip denetimde bulundular.


Kentteki çalışmaların her alanda devam ettiğini belirten belediye yetkilileri, bu çalışmaların kademeli bir çekide yapıldığını ifade ettiler.




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