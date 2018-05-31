Hakkari’de Ramazan şenlikleri

Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ramazan şenliğine yöre halkı yoğun ilgi gösteriyor. İftardan hemen sonra şenlik alanına çocukları ile birlikte akın eden vatandaşlar, buradaki etkinlikleri izlemenin mutluluğunu yaşıyor. Sahneye çıkarak ellerine mikrofon alan Hakkarili çocuklar, burada eğlenmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Birbirinden güzel yarışmaların yapıldığı etkinliklerde dereceye giren çocuklara değişik hediyelerin verilmesi ise aileleri sevindiriyor.

Hakkari’nin çehresinin değiştiğini ve Ramazan gecelerinin yapılan etkinliklerle yöre halkının huzurunu yaşadığını belirten vatandaşlar, kendilerine bu imkanları sağlayan tüm yetkililere teşekkür ettiler.