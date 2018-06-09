Hakkari’de Reng-i Hakkari rüzgarı esti

Atatürk Kültür Merkezindeki "Kültürlerin Dansı ile Reng-i Hakkari 2" sanat topluluğu senfonisi gecesine Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı M. Nurullah Karaman, eşi Gül Karaman, Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Kültür Müdürü İdris Ağacanoğlu, Belediye Başkanlığı Kültür ve Soysal işleri Müdürü Ayhan Tunç, Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü oyuncu Sevinç Gediktaş ve yüzlerce kişi katıldı. Belediye Başkanlığı Kültür ve Soysal işleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan fotoğraf sergisini dolaşan Vali Toprak ve beraberindekiler, daha sonra 98 kişinin sahne aldığı Reng-i Hakkari 2 sanat topluluğu senfonisi gecesine katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa yöresel kıyafeti ile Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü oyuncu Sevinç Gediktaş’ın sunuculuğu ile başladı. Türkiye’nin her yöresinden hikayelerin, aşkların, kavgaların ve masalları sahnelendiği sanat şöleninde Vali Toprak ve beraberindekiler de halkın içinde programı izledi.

"Reng-i Hakkari markanın kıralı olmuş Hakkari ile gurur duyuyorum"

Program sonunda sahneye çıkan Vali Toprak, sanat topluluğunu bu başarılarından dolayı tebrik ederek Reng-i Hakkari ve Türkiye’nin ve dünyanda marka yolunda ilerlediğini ifade ediyordum. Fakat bu cümleler geride kalmış arkadaşlarımız markanın kralı olmuşlar. Hakkari’de böyle yetenekli insanlar olduğu için Hakkari’de görev yaptığım için gurur duyuyorum. Türkiye’nin değişik yörelerinin oyunları oynandı ve onlarda daha güzel oynadığını söyleyebilirim. Reng-i Hakkari sanat topluluğu bence Türkiye ve Dünyada markanın kıralı olmuş. Çıktıkları her programda büyük bir beğeni kazanıyorlar ve program için birçok davet alıyorlar” şeklinde konuştu.

Reng-i Hakkari 2 sanat topluluğu senfonisi programı Protokol üyelerinin oyuncularla hatıra fotoğrafı çekmesi ile son buldu.