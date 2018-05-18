Hakkari’de renkli Ramazan geceleri

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurduğu sahnede Birbirinden güzel etkinlikler yöre halkından tam not aldı. Ramazan şenliği belediye tanıtımı videosu ile başladı. Daha sonrada sırasıyla “ İlahi Esmaül Hüsna, aşuk ile maşuk, perdeden canlı karagöz, Anadolu çocuk müzikal, Mustafa Özcan güneş doğdu, kavuklu ile Pişekar, Çocuk Ramazan ve palyaço şhow” ile devam etti. Sahneye çıkan Hakkarili çocuklar palyaçolarla fotoğraf çekmenin mutluluğunu yaşadılar. Çocuklar için yüz boyama etkinliği ise aileleri tarafından hayranlıkla izlendi. Huzur ve güveni sağlandığı kent merkezinde caddeler ise vatandaşlarla dolup taşmaya başladı. Gece geç saatlere kadar vakitlerini Ramazan şenliğini izleyerek geçiren vatandaşlar geçen yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayında kendilerini sevindiren ve böyle güzel bir etkinlik düzenleyen Hakkari Belediye Başkanlığına teşekkür ettiler. Etkinliği düzenleyen organizasyon müdürü Hatice Doğan, etkinliklerinin Ramazan ay boyunca devam edeceğini belirtti. Halkın şenliğe yoğun katılım gösterdiğini belirten Doğan, Hakkari Belediye Başkanlığına ise bu güzel şenlikten dolayı halkın teşekkür ettiğini söyledi.