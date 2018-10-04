Hakkari'de “Sağlık İçin Yürüyoruz” etkinliği

İl Sağlık Müdürlüğü organizasyonuyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katılımıyla düzenlenen 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinliği, kortej yürüyüşüyle başladı. Sağlıkçılar ellerinde bulunan “İdeal kilo ideal hayat, sağlıkta bahaneye yer yok, sağlıklı yaşa mutlu yaşa, Hakkari yürüyor sağlığını koruyor” pankartları ile valilik binası önüne kadar yürüdüler.

Burada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tekerlekli patent ekibi bir yarışma düzenledi. Oldukça heyecanlı geçen yarışmada, dereceye giren sporculara değişik hediyelerin verilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusundan toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için 3-4 Ekim'in “Dünya Yürüyüş Günü” olarak belirlendiğini söylediler. Yetkililer, “Ülkemizde de Dünya Yürüyüş Günü çeşitli etkinliklerle düzenli olarak her yıl kutlanmaktadır. Etkinlikler kapsamında ilimizde de farkındalık oluşturmak adına İl Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelinin katılımıyla sağlık yaşam yürüyüşü yapılmıştır. Yürüyüşün tekerlekli patent müsabakası yapılmıştır. Dereceye giren sporculara ödülleri verilmiştir” denildi.