İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de ‘sağlıklı beslenme' konulu bilgilendirme

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘sağlıklı beslenme’ konulu bir bilgilendirme yapıldı.

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘sağlıklı beslenme' konulu bir bilgilendirme yapıldı.


14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çarşı merkezinde Sağlık Yaşam Aracı ile stant açıldı. Stantta görevli bir hemşire ve bir diyetisyen tarafından vatandaşlara bilgilendirme yapılarak, etkinlikler kapsamında sağlıklı beslenme ve diyabet (şeker) hastalığıyla ilgili vatandaşların sorularını yanıtlayarak broşürler dağıttı.


Ayrıca, ücretsiz olarak standı ziyaret eden vatandaşların kan şekerlerinin ölçümü yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.