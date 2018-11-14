Hakkari'de ‘sağlıklı beslenme' konulu bilgilendirme

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘sağlıklı beslenme' konulu bir bilgilendirme yapıldı.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çarşı merkezinde Sağlık Yaşam Aracı ile stant açıldı. Stantta görevli bir hemşire ve bir diyetisyen tarafından vatandaşlara bilgilendirme yapılarak, etkinlikler kapsamında sağlıklı beslenme ve diyabet (şeker) hastalığıyla ilgili vatandaşların sorularını yanıtlayarak broşürler dağıttı.

Ayrıca, ücretsiz olarak standı ziyaret eden vatandaşların kan şekerlerinin ölçümü yapıldı.