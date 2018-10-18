Hakkari'de sahnelenen ‘Kukla' gösterisine büyük ilgi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de düzenlenen 2. Ters Lale Kültür, Sanat, Spor ve Kitap Festivali kapsamında kukla gösterisi düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezinde Çiğdem Dağkentin'in kuklası Marmelat ile sahne aldığı vantrolog gösterisine Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu ve çok sayıda öğrenci ile vatandaş izledi. Çiğdem Dağkentin'in kuklası Marmelat ile yaptığı vantrolog gösterisi izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Ardından sahneye çıkan oyuncu Ahmet Yenilmez, Fatih Sultan Mehmet'i ve Çanakkale Zaferi'nde yaşanılanları ve nasıl kazanıldığını anlattı.

Programda bir konuşma yapan Vali Toprak, Hakkari halkının milli, manevi ve vatan sevgisinin yüksek olduğunu söyledi. Vali Toprak, "Gerek Çiğdem Hanımın gösterisinde gerek Ahmet Hocamın büyük bir keyifle ifade ettiği gibi Hakkarili gençlerimiz, çocuklarımız ve Hakkari halkımızdaki sevgiyi, vatan, millet aşkını sizlerde görüyorsunuz. Ahmet Hocamız milli ve manevi duygularımızı coşturacak, bu memleketin özgür bir şekilde, bağımsız bir şekilde şanlı Türk bayrağı altında hayatına devam etmesine vesile olan atalarımızı anan bu oyunu için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten duygulandık, etkilendik. Bugün üzerinde özgürce yaşadığımız bu toprakların şehitlerimizin dökülen kanları pahasına bizlere ait olduğunu bir kez daha anladık. Yiyecek ekmeği bile bulamayan, üzerine giyecek bir üniforması dahi olmayan dedelerimizin, ninelerimizin yedi düvel bir olup üstümüze geldiklerinde onlara nasıl cevap verdiklerini kısa da olsa net bir şekilde anladık. Bu vatan, bu millet için can veren bütün şehitlerimize, bu uğurda gazi olanlarımıza, bu mücadelede komutanlık yapan önderlere, Fatih Sultan Mehmet'e, Mustafa Kemal Atatürk'e şükran ve minnet duyuyoruz” dedi.

Programın sonunda vatandaşlara yöresel yemek ve helva ikram edildi.