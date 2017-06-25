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25 Haziran 2017 19:53

Hakkari’de şehit asker için tören düzenlendi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bayram sabahı teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mete Yahşi için uğurlama töreni düzenlendi.

Hakkari’de şehit asker için tören düzenlendi

25 Haziran 2017 19:53


Hakkari’nin Çukurca ilçesi Nirva Seytu bölgesinde yürütülen Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin-2 Operasyonu sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca bayram sabahı yapılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mete Yahşi için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı olarak tören alanına getirilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Mete Yahşi’nin naşı, özgeçmişi okunduktan sonra yapılan duaların ardından memleketi Samsun’un Ladik ilçesine uğurlanmak üzere helikopterle Van’a gönderildi.


Törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcı Altuğ Kürşat Şahin, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Dağ ve Komando Tugayı Kurmay Başkanı Yarbay Engin Pınar, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, polis, asker ve şehidin ailesi katıldı.




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