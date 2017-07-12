Hakkari’de şehit mezarlıkları ziyaret edildi

Hakkari Valiliğinin himayesinde Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında 5 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Lice ilçesindeki hendek operasyonları sırasında şehit olan Teğmen Abdulselam Özatak, 16 Haziran 1995 tarihinde Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Ortaklar Karakoluna yapılan saldırıda şehit olan Şehit Er Halit Tatlı ve Şehit Güvenlik Korucusu Kemal Kaplan’ın merkeze bağlı Durankaya beldesindeki kabirleri ziyaret edildi. Şehitlerin kabir ve aile ziyaretlerine Vali Yardımcısı Bekir Abacı, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, ASP İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Edip Alan ve kurum personeli katıldı.

ASP Müdürü Bildirici, 15 Temmuz’un sene-i devriyesinde valiliğin himayelerinde bir dizi etkinlik planladıklarını söyledi. Bildirici, “Bakanlığımızın bugün 81 ilimizde mevlid programı ve şehitliklerin ziyaret edilmesi talimatları doğrultusunda Hacı Sait Camii’nde yapmış olduğumuz mevlid programından sonra Vali Yardımcımız Sayın Bekir Abacı’nın refakatinde Durankaya beldemizdeki şehit kabirlerini ve şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Aynı anda il müdürlüğümüzde oluşturduğumuz ekiplerimiz, Çukurca ilçemize bağlı Çığlı köyünde ve merkeze bağlı Bağışlı köyündeki şehit kabirlerini ziyaret edip, ailelerin sorun ve sıkıntılarını dinlediler. Ayrıca Yüksekova Sosyal Hizmet Merkezimiz tarafından da etkinlikler yapılmaktadır. 15 Temmuz’da gerçekleştirilen hain darbe girişiminde şehit olmuş ve ülke için, bayrak için birlik ve beraberliğimiz uğruna şehit olan tüm şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkmak, onları hayır ile yad etmek için ziyaretlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Şehit kabirlerinde müftülük görevlileri tarafında Kur’an-ı Kerimin okunması ve İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından duaların okunmasıyla program sona erdi.