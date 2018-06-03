Hakkari’de şehit uğurlama töreni

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hudut emniyetini ileriden sağlamak maksadıyla Kuzey Irak Avaşin Basyan bölgesinde oluşturulan üs bölgesine ait yolun yapım faaliyeti esnasında teröristlerce açılan ateş sonucu Uzman Çavuş Tayfur Uluçay (Adana) ve Uzman Çavuş Hakan Ergin (Giresun) şehit olmuştu. Şehit uzman çavuşlar için sabah saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen uğurlama törenine Vali Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Taynç, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Karaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, polis ve askerî personel katıldı.

Saygı duruşu ile birlikte şehitlerimizin naaşları tören alanına getirilerek özgeçmişleri okundu. Hakkâri Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından yapılan duanın ardından konuşan Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Taynç, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hudut emniyetini ileriden sağlamak maksadıyla Kuzey Irak Avaşin Basyan bölgesinde oluşturulan üs bölgesine ait yolun yapım faaliyeti esnasında teröristlerce açılan ateş sonucu şehit istikam uzman çavuşların şehit düştüğünü ifade ederek, üs bölgelerde açılan yolların teröristlerin kalbine hançer gibi saplandığını söyledi.

Yapılan konuşmanın ardından şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlanmak üzere helikopterle Van’a gönderildi.