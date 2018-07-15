Hakkari’de şehitler için mevlit okutuldu

Kent merkezindeki Hacı Sait Camisi’nde, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde şehit olanlar için mevlit programı düzenlendi. Programa Vali Cüneyit Orhan Toprak, vali yardımcıları Bekir Abacı ve Mehmet Nurullah Karaman, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, polis ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Faruk Gürbüz, şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Şehitlerimiz bu vatan, bu millet, bu devlet için seve seve toprağa düştü. Şehitlerin makamı çok yüksek. Hepsine minnet borçluyuz" dedi.

Kur’an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda, 15 Temmuz şehitleri ve diğer tüm şehitler için mevlit okutuldu, dualar edildi.

Ardından Gürbüz, kentte bulunan birçok cami ve Kur’an kursunda okunan Kur’an-ı Kerimler için hatim duası yaparken, programın sonunda toplum destekli polislerce vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edildi.

Programdan sonra Vali Toprak ve beraberindekiler, belediye önünde kurulan 15 Temmuz gecesinde çekilen fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirerek sergiyi gezdi.