Hakkari’de Şehitleri Anma Günü etkinlikleri

Hakkari’de her yıl 28 Temmuz tarihinde düzenlenen Şehitleri Anma Günü, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikler kapsamında Şeyh Gülüreş Baba, Durankaya beldesindeki Şeyh Nazır, Otluca köyündeki Şeyh Musa, Üzümcü köyündeki Şeyh Ali Türbesi ile şehrin değişik noktalarında bulunan türbelere akın eden vatandaşlar, bir taraftan dua ederken bir taraftan da piknik yapmanın keyfini yaşadı. Otluca köyü Uyanık Mahallesi’nde bir mağarada bulunan Şeyh Musa Türbesi, sabahın ilk saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. Kur’an-ı Kerim ve dualar okuyan vatandaşlar, çocuklara şeker ikramı yaptı.

Hakkari’de uzun yıllardan beri geleneksel hale getirilen ve yılın yarısının bitmesi anlamına gelen ‘heyva nivi’nin yörede Nivi Timeh olarak bilindiği ve aynı zamanda ‘Şehitleri Anma Günü’ olarak da adlandırıldığı dile getirildi. 2 gün boyunca sürecek olan etkinliklerde türbeler ziyaret ediliyor.