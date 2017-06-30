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30 Haziran 2017 08:25

Hakkari’de sıcaklarla mücadele

Hakkari’deki çiftçiler, sıcak havaya rağmen tarımsal işlerini aralıksız sürdürüyor.

Hakkari’de sıcaklarla mücadele

30 Haziran 2017 08:25


Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye’yi kavurmaya devam ediyor. Hakkari’deki çiftçiler, tırpan ve el tırmığı gibi aletlerle 28 dereceyi bulan hava sıcaklığında çalışmalarını yürütüyorlar. Sıcak hava ve zor çalışma şartlarına rağmen ot biçen çiftçiler, özellikle akşam saatlerinde güneş batımının ardından ot biçmeyi tercih ettiklerini ifade ettiler.


Kent merkezinden 2 kilometre mesafede bulunan Karşıyaka Mahallesi’nde ot biçen vatandaşlar, son günlerdeki sıcaklar yüzünden birçok çiftçinin iş yapamadığını belirttiler. Özelikle sıcak havada tırpan çekmenin zorluklarına değinen çiftçiler, “Sıcaklar gün ortasında etkili olduğu için sabah saat 05.00, akşamları ise saat 17.30’da ot biçiyoruz” şeklinde konuştular.




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