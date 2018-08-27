Hakkari’de ‘Sigara Bırakma Polikliniği’ açıldı

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Merkez 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezinde Sigara Bıraktırma Polikliniğinin 6 Temmuz 2018 tarihi itibari ile hizmete açıldığını duyurdu. Kentin değişik noktalarına asılan billboardlarda, “O başardı sigarayı bıraktı, şimdi sıra sende. Hayat senin karar senin” sloganı ile sigaraya savaş açıldı. Billboardlarda, “Sigarayı Bıraktırma Polikliniği hizmeti cuma günleri verilmektedir. Sigarayı bırakmak için destek almak isteyen vatandaşlarımız cuma günleri Pehlivan Mahallesi’ndeki Merkez 1 No’lu Aile Hekimliği Birimi Sigara Bıraktırma Polikliniğine başvuruda bulunabilirler” denildi.