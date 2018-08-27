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27 Ağustos 2018 17:08

Hakkari’de ‘Sigara Bırakma Polikliniği’ açıldı

Hakkari Merkez 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezinde ‘Sigara Bıraktırma Polikliniği’ açıldı.

Hakkari’de ‘Sigara Bırakma Polikliniği’ açıldı

27 Ağustos 2018 17:08


Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Merkez 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezinde Sigara Bıraktırma Polikliniğinin 6 Temmuz 2018 tarihi itibari ile hizmete açıldığını duyurdu. Kentin değişik noktalarına asılan billboardlarda, “O başardı sigarayı bıraktı, şimdi sıra sende. Hayat senin karar senin” sloganı ile sigaraya savaş açıldı. Billboardlarda, “Sigarayı Bıraktırma Polikliniği hizmeti cuma günleri verilmektedir. Sigarayı bırakmak için destek almak isteyen vatandaşlarımız cuma günleri Pehlivan Mahallesi’ndeki Merkez 1 No’lu Aile Hekimliği Birimi Sigara Bıraktırma Polikliniğine başvuruda bulunabilirler” denildi.




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