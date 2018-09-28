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Hakkari'de silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda silah ve mühimmat ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “28 Eylül 2018 günü ilimiz merkez Konak köyü Berçelan Yaylası'nda icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 4 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 9 adet anti-tank mühimmatı, 7 adet AK-47 kalaşnikof şarjörü (dolu), 4 adet keskin nişancı tüfeği şarjörü (dolu), 3 adet pil bloğu ve 2 adet büyük tüp ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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