Hakkari’de ‘sınır kapıları’ konulu toplantı

Valilik toplantı salonunda Vali Cüneyit Orhan Toprak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Metin Geyiktepe, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Esendere ve Üzümlü gümrük müdürleri, Hakkari, Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli ticaret odaları başkanları katıldı. Toplantıda basın mensuplarına açıklama yapan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, sınır kapılarındaki sorun ve sıkıntıları masaya yatıracaklarını belirtti. Vali Toprak, “Şu an Esendere Gümrük Kapımız, Üzümlü Sınır Kapımız vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Aynı zamanda sınır ticareti Esendere Kapımızda yapılmaktadır. İstediğimiz düzeyde olmasa da vatandaşlarımızın ekonomilerine çok ciddi manada katkı sağlamaktadır. Hakkari ekonomisinin düzeltilmesi, iyileştirilmesi konusu açıldığında ilk aklımıza gelen birkaç konunun başında bu sınır kapılarımız, gümrük kapılarımız gelmektedir. Fakat buradaki hayatın devamı süresince bazı sıkıntılar bize iletiliyor. Ticaret ile uğraşan, sınır ticareti ile uğraşan, mal alıp getiren, götüren veya vatandaş olarak Kuzey Irak’a veya İran tarafında geçen vatandaşlarımdan gerek bölgelere yapmış olduğumuz ziyaretlerde, gerek makamımızdaki ziyaretlerde, gerek Yüksekova’ya gittiğimizde bazı sıkıntılar ve şikayetler dile getiriliyor. Tabi bunlardan haklı olanlar var, haksız olanlar var, kanuni düzenleme ile düzenlenebilecek olanlar var. Bakanlık kararı ile düzenlenebilecek olanlar var. Bunların hangilerini biz kendimiz burada çözebiliyorsak çözmeye çalışacağız. Çözemediklerimizi bakanlığımıza ileteceğiz. İnşallah toplantımız Hakkari’mize ve memleketimize hayırlı uğurlu olur" dedi.