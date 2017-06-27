Hakkari’de sivrisinek, haşerelerle mücadele çalışması

Havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek ve haşerelerin çoğaldığı kentte, Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Ramazan ayından itibaren başlattığı ilaçlı mücadele çalışması devam ediyor. Akşam saatlerinde iki ayrı araç kasasındaki ilaçlama makinesiyle mahalleleri dolaşarak sivrisineklere karşı ilaçlama yapan ekipler, gündüz saatlerinde ise vatandaşlar tarafından çöplerin bırakıldığı il merkezindeki alanlarını haşerelere karşı ilaçlıyor. Hakkari Belediye Başkanlığı yetkilileri, sivrisinek ve haşerelerin üremesini önlemek amacıyla belediye tarafından her gün düzenli olarak mahallelerde ve çöplerin bırakıldığı noktalarda ilaçlama çalışması yaptıklarını ifade ettiler. Yetkililer, ”Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama birimimiz kent merkezinde haşere ve sineklerin üremesini engellemek için 1 adet mis power, 1 adet ULV ilaçlama makinası, 2 araç ve 6 personel ile su birikintileri, bataklıklar, kanallar, fosseptik çukurları, gübrelik alanlarda, sazlık ve ağaçlık alanlarda 5 ay boyunca geceli gündüzlü çalışmak üzere ilaçlama yapmaktadır” denildi.