Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2017 09:59

Hakkari’de sivrisinek, haşerelerle mücadele çalışması

Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından, sivrisinek ve haşerelere karşı başlattığı ilaçlama çalışması devam ediyor.

Hakkari’de sivrisinek, haşerelerle mücadele çalışması

27 Haziran 2017 09:59


Havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek ve haşerelerin çoğaldığı kentte, Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Ramazan ayından itibaren başlattığı ilaçlı mücadele çalışması devam ediyor. Akşam saatlerinde iki ayrı araç kasasındaki ilaçlama makinesiyle mahalleleri dolaşarak sivrisineklere karşı ilaçlama yapan ekipler, gündüz saatlerinde ise vatandaşlar tarafından çöplerin bırakıldığı il merkezindeki alanlarını haşerelere karşı ilaçlıyor. Hakkari Belediye Başkanlığı yetkilileri, sivrisinek ve haşerelerin üremesini önlemek amacıyla belediye tarafından her gün düzenli olarak mahallelerde ve çöplerin bırakıldığı noktalarda ilaçlama çalışması yaptıklarını ifade ettiler. Yetkililer, ”Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama birimimiz kent merkezinde haşere ve sineklerin üremesini engellemek için 1 adet mis power, 1 adet ULV ilaçlama makinası, 2 araç ve 6 personel ile su birikintileri, bataklıklar, kanallar, fosseptik çukurları, gübrelik alanlarda, sazlık ve ağaçlık alanlarda 5 ay boyunca geceli gündüzlü çalışmak üzere ilaçlama yapmaktadır” denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
HAKKARİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 3 ŞEVVÂL 1438
  • 27 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:33
  • Güneş :04:39
  • Öğle :12:19
  • İkindi :16:12
  • Akşam :19:38
  • Yatsı :21:27
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!