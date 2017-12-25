Hakkari’de sokak hayvanları için yem bırakıldı

Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanları için harekete geçti. Rutin bir şekilde sokaktaki hayvanların beslenmeleri ve sağlık taramalarını yapan belediye ekipleri, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Depin Kontrol Noktası ve Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan çöplük merkezine kedi ve köpekler için yem bıraktı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların soğuk ve karlı havada yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlara, sahipsiz kedi ve köpek gibi sokak hayvanlarına yiyecek ve su vermesi çağrısında bulundular.

Hakkari’deki hayırsever vatandaşlar ise, sokak hayvanlarına sahip çıkan Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederek, duyarlılıktan dolayı kendilerine teşekkür ettiler.