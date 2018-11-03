Hakkari'de sonbahar manzaraları

Hakkari'nin Zap kalyonu sonbaharın tüm renkleriyle kendini gösterirken, Üzümcü köyü sakinleri de hummalı kış hazırlıklarına başladı.

Hakkari'nin Zap vadisi sonbaharın tüm renkleriyle adete renk cümbüşüne bürünürken, Üzümcü köyü sakinleri ise, kışlık odun ve kışlık konserve telaşına düştü. Delice akan Zap suyunun maviliği ile vadi boyunca sarı, yeşil ve kırmızımsı renklere bürünen ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Öte yandan soğuk ve sert geçen kış aylarına hazırlık yapan Üzümcü köyü sakinlerinden Hayrettin Uçar, yaz boyunca dağdan, bayırdan topladığı çalı, çırpı ve odunları sırtında taşıyıp köye getiriyor. Uçar, ”Üzümcü köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Geçtiğimiz sonbaharda dağ ve bayırlardan topladığım odunları sırtımda taşıyarak köye getirdim. Şimdi bu odunları ayıklıyorum. Odunların bir kısmı tandırda diğerlerini ise kışlık yakacak olarak kullanacağız. Bölgemize uzun zamandır istediğimiz kar yağmıyor. İnşallah bu kış bol karlı ve bereketli geçer” diye konuştu.

Evinin önünde taş ocağı üzerinde ayva reçeli yapan Gülizar Uçar ise, ev halkının sabahları kahvaltıda tüketmeleri için atadan kalma doğal ayva reçeli yaptığını söyledi. Uçar, "Biz burada çiftçilikle uğraşıyoruz. Bahçemizde yetiştirdiğimiz birçok ürünü kışlık konserve yapıyoruz. Konservelerimize hiçbir katkı maddesi katmıyoruz. Hepsi tamamen doğaldır. Bu günde ayva reçeli yapıyorum. Soğuk kış günlerinde sabah kahvaltısında tüketeceğiz. Kış hazırlıklarımız çok renkli ve güzel geçiyor. Tüm ev halkı bir işin ucundan tutuyor. Rabbim birlikteliğimizi bozmasın hepimize güç kuvvet versin İnşallah” dedi.