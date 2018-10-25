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Hakkari'de “Spor ve kültür şenliği” müsabakaları sonuçlandı

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından “Spor ve kültür şenliği" kapsamında düzenlediği kurumlar arası voleybol müsabakaları sona erdi.

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından “Spor ve kültür şenliği" kapsamında düzenlediği kurumlar arası voleybol müsabakaları sona erdi.


Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda yapılan, 12 kurumun ve 164 sporcunun katıldığı turnuvanın final maçı yapıldı. Heyecanlı geçen voleybol final müsabakasını Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Okay, Belediye Özel Kalem Müdürü İsa Ölmez, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kahraman, hastane yönetimi ve sporcular izledi. Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hakkari Devlet Hastanesi takımları arasında oynanan final müsabakası renkli görüntülere sahne oldu. Müsabaka sonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hakkari Devlet Hastanesi takımını 3-0 yenerek finalist oldu.

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