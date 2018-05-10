Hakkari’de "Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi

Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen serginin açılışına Vali Cüneyit Orhan Toprak, Vali Yardımcı Bekir Abacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Mehmet Emin Ertaş ve kurum müdürleri katıldı. Vali Toprak, açılışını yaptığı fotoğraf sergisini gezerek halkın beğenisine sunulan eserleri yakından inceledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca bu yıl 9’uncusu düzenlenen "Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf yarışmasında sergilenmeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı sergi, ilçelerde de halkın beğenisine sunulacak.