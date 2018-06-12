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12 Haziran 2018 14:08

Hakkari’de terör operasyonu

Hakkari merkez kırsalında jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari’de terör operasyonu

12 Haziran 2018 14:08


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 11 Haziran 2018 günü merkez Oğul köyü kırsal alanında bulunan Talebe Tepe ve İnek Tepe mevkilerinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 2 adet fünyesiz El Yapımı Patlayıcı (EYP) basma düzeneği,240 adet bixi makineli tüfek mühimmatı, 250 adet AK-47 kalaşnikof mühimmatı, 3 adet RPG-7 anti-tank roket ve sevk barutu, 4 adet Rus tipi savunma el bombası, 8 adet el bombası fünyesi, 15 adet savunma tipi kurulmamış el bombası gövdesi, 1 adet kullanılamaz durumda gündüz dürbünü, 1 adet kullanılamaz durumda M-16 piyade tüfeği dipçiği, 2 adet kullanılamaz durumda AK-47 kalaşnikof şarjörü, 6 büyük tüp, 10 küçük tüp, 2 adet kullanılamaz durumda 3 KW jeneratör, 2 adet kullanılamaz durumda 1 KW el jeneratörü, 1 adet kullanılamaz durumda büyük akü, 1 adet 12v akü, 6 adet duy, 2 adet not defteri, 2 adet örgüt dokümanı, 1 adet el arabası, 8 adet el yapımı hedik, 1 adet kullanılamaz durumda LCD TV, 20 çift ayakkabı, çok miktarda ilkyardım ve yaşam malzemesi, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan el aletleri ve ideolojik yayınlar ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.




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