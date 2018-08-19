Hakkari’de terör operasyonu

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 3. Piyade Tümen Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı komandolarınca geçtiğimiz gece İkiyaka Dağları bölgesinde başlatılan operasyonda, terör örgütü PKK’ya ait bir mağara bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "3200- 3530 rakımdaki operasyonda tespit edilen mağarada 6 adet büyük tüp, 1 adet kırıcı-delici, 8 el bombası, 250 bixi mühimmatı, 1 adet havan mühimmatı, 1 adet Zagros alev gizleyen, 1 adet monitör lcd, 4 adet regilatör, 4 adet gazlı ocak, çok sayıda jelikan, akaryakıt, 4.5 kW jeneratör, 5 çuval bulgur, 7 çuval kırmızı mercimek, 10 çuval makarna, 3 büyük akü, 10 çift eski tip hedik, 18 litrelik 10 tane sıvı yağ, elektrikli ocak, temizlik malzemesi, 1 adet uydu alıcısı, mutfak malzemesi, anahtar takımı, 200 metre kablo, sağlık ve yaşam malzemesi, günlük defterler, kitaplar, 1 adet uyku tulumu, 3 adet küçük tüp, çok sayıda battaniye, 5 adet pil bloğu ele geçirildi. Yaşam malzemesinin üretim yılı ise 2014’e ait” denildi.