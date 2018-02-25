Hakkari’de teröre hep birlikte dur diyelim semineri

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlene seminere katılanlara üzerinde kapakçığında “Biz Hakkariyiz” içeriğinde ise teröre hep birlikte dur diyelim, telefon ve değişik bilgilerin yer aldığı not defteri ve kalem hediye edildi.

Sayı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan seminerde konuşan Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Yakup Akı sinevizyon gösterimi eşliğinde “Terörizm tanımı, finans kaynakları ve elaman kazanma yöntemleri, saldırı hazırlıkları, eylem tarzları ve hazırlıkları, terör örgütü mensuplarının saldırılarının belirtileri, terör saldırılarını önlenme yöntemleri” hakkında detaylı bilgiler verdi. Terörle Mücadele Şube Müdürü Yakup Akı, Hakkari’de ise huzur ve güvenin hakim olduğunu belirterek, kentin dört tarafının mobese kameralarla donatıldığını ifade ederek, okul çevrelerinde ise gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Hakkari’nin birçok ilden daha güvenli bir il olduğunu belirten Akın, ildeki huzur ve güvenin sağlanması için kendilerine yardımcı olan vatandaşlara ise teşekkür etti. Hakkari’de düzenlenen birçok seminerden daha öz ve ayrıntılı olan TEM semineri büyük ilgi gördü.

Seminer sonunda ise katılımcılara pasta, kek ve meyve suyu ikramı yapıldı.