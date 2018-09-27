Hakkari'de "Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz" semineri

Hakkari'de din görevlilerine yönelik "Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz" konulu seminer düzenlendi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Amirliğince düzenlenen "Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz" konulu seminer, Atatürk Kültür Merkezinde yapıldı. Din görevlilerinin dinleyici olarak katıldığı seminerde, slayt gösterimleri eşliğinde polis memuru Burak Üstüner tarafından; PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri, dini istismar etme metotları hakkında detaylı bilgiler verilerek, neler yapılması gerektiği anlatıldı.

Hakkari İl Müftülüğü personellerine verilen seminere Terörle Mücadele Şube Müdürü Yakup Akı ve çok sayıda müftülük personeli katıldı. Seminer sonunda, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından din görevlilerine üzerinde “Terörü hep birlikte durdurabiliriz" yazılı defter ve kalem hediye edildi.