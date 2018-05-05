Hakkari’de teşvik bilgilendirme toplantısı yapıldı

Mehmet Yurdal Şahin’in başkanlığındaki Ekonomi Bakanlığı uzmanlarından oluşan heyet Hakkari’de genel teşvik uygulamaları ile ihracatı geliştirme bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) konferans salonunda düzenlene Genel Teşvik Uygulamaları ile İhracatı Geliştirme Bilgilendirme Toplantısına Mehmet Yurdal Şahin, Daire Başkanı İsmail Bozdemir, Dış Ticaret Uzmanı Atilla Uğur Başboğ, İhracat Genel Uzmanı Bora Esen, Dış Ticaret Uzman Yardımcıları Murat Çalışkan, Mehmet Eray Aslantaş, Hakkari HATSO Genel Sekreteri Fikret Keskin, DAKA Hakkari Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Hilal Turğay, HATSO üyeleri tüccar, işadamları ve müteşebbisler katıldı. Burada bir konuşma yapan Genel Müdür Vekili Dr. Mehmet Yurdal Şahin, bakanlıklarının destekleri ve uygulamalarına ilişkin güncel düzenlemelerin yerinde anlatılmasını ve ihracatçı firmaları ilgilendirecek başlıklarda etkin bilgilendirme yapılması amacıyla bazı firmaları yerinde ziyaret ettiklerini söyledi. Hakkâri Ticaret ve Sanayi Odası’nda firma yetkileriyle bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştireceklerini ifade eden Dr. Mehmet Yurdal Şahin, "Toplantıda firmalara, ihracatta devlet destekleri ve uygulamaları, ithalatta uygulanan ticaret politikası savunma araçları, ilave gümrük vergileri, telefi edici vergi uygulamalarındaki son durum, yatırım teşvikleri, serbest bölgeler, yurt dışı müteahhitlik ve müşavirlik faaliyetleri, çeşitli hizmet sektörlerine yönelik uygulamalar, bakanlığımızca yürütülen ürün güvenliği uygulamaları ile genel olarak ürün belgelendirmeleri, teknik engeller ve bazı tarım ürünleri ihracatında ticari kalite denetimleri hakkında bilgiler verdik. Firmaların sorunlarını dinledik. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Bu sorunların çözülmesi konusunda da gayret sarf edeceğiz” dedi.

HATSO Genel Sekreteri Fikret Keskin, DAKA Hakkari Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Hilal Turğay, HATSO üyeleri tüccar, işadamları ve müteşebbisler ise devlet destekleri ve uygulamaları ile ilgili ilde gerçekleştirilen toplantının önemli ve faydalı olduğunu ifade ederek, bakanlık heyetine teşekkür ettiler.