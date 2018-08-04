Hakkari’de toprak evler tarihe karışıyor

Önceki yıllara kadar bazı resmi kurum binaları dışında nadiren betonarme evlerin görüldüğü Hakkari’de, şimdi bu yapılaşma yerini yüksek binalara bıraktı. Yetkililer huzur ve güvenin sağlanmasıyla birlikte batıya göç eden çok sayıda ailenin geri dönüş yaptığını, bu durumun yapılaşmayı da olumlu etkilediği ifade ettiler. Hakkari’nin köyden kente yoğun göç almasına rağmen gerek belediye çalışması gerekse vatandaşın kendi imkanları ile günden güne modernleşen Hakkari’deki toprak evlerin gün geçtikçe azalma gösteriyor. Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim’in göreve başlamasıyla birlikte kent merkezinin biranda çevresinin değiştiğini belirten vatandaşlar çevre illere göç eden birçok ailenin bu farkı görerek kendi memleketlerine geri dönüş yaptıklarını söylediler. Vatandaşlar, ”Hakkari çevre aydınlatmaları, asfalt yollar, prestij caddeler, renkli yürüyüş yollar, birçok mahallede aile ve çocuk oyun parkları bir anda kentin çevresini değiştirdi. Yapılaşmanın böyle sürmesi halinde toprak evlerin artık tarihe karışacağı düşüncesindeyiz. Ancak Hakkari kültürünün yaşatılması için bir kaç toprak evinin yıkılmaması ve kalması da gerekiyor. Batıya göç eden ailelerin veya şehirdeki vatandaşlarımızın yarıda bıraktığı inşaatlar yeniden yapılmaya başlandı. Hakkari gün geçtikçe kabuk değiştiriyor ve hızla gelişiyor. Devletimiz ise boş durmayarak Hakkari’nin kalkınması için hizmet atağı başlatmıştır. Kent merkezinde çarpık kentleşmenin artık seyir değiştirdiğini söyleyebiliriz" dediler.

Dağgöl Mahallesinde yükselen binaların arasında kalan eski toprak evler ise yıkılarak sahipleri tarafından yerine çok katlı binaların yapılacağı belirtildi.